Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme alla festa del figlio. E c'è anche il nuovo compagno di lei (con cui avrà un altro bimbo)

Una famiglia allargata. Che si vuole bene. Che sorride e si abbraccia. Prima di tutto per il bene dei loro figli, di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, il festeggiato. Il motivo dell'incontro tra Eros Ramazzotti con la sua ex moglie Marica Pellegrinelli accompagnata ora dal dj e produttore internazionale William Djoko è il compleanno del loro secondo genito. Una festa organizzata da entrambi i genitori...

La famiglia allargata

Come mostrano le foto pubblicate da Chi tra Eros e Marica c'è un rapporto sincero, di grande affertto senza alcun rancore come ha ricordato lei stessa lo scorso settembre nel corso di un'intervista: «Non è mai facile separarsi.

Oggi, però, penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso».

Un rapporto che prevede rispetto e sincerità. Per questo, ha raccontanto ancora la modella che si è separata dal cantante nel 2019, «per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini. Lui può entrare in casa come e quando vuole, prima di noi ci sono i nostri figli».

Marika incinta

E la famiglia Ramazzotti-Pellegrinelli si allargherà ancora come scrive il settimanale Chi che ha paparazzato tutti insieme appassionatamente pronti per festeggiare il piccolo Gabrio Tullio. Si allargherà perché a maggio è prevista la nascita della bambina che la Pellegrinelli aspetta da Djoko. "Di secondo nome - scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini - si chiamerà Wilhelmina, come la nonna paterna". «Erò già felice con due figli, ma William me lo chiedeva sempre». Un arrivo celebrato anche da Djoko che ha voluto ringraziare Marica pubblicamente: «Sta succedendo qualcosa di spirituale proprio davanti a me. Avevi già il mio cuore e ora porti in grembo la nostra bambina! Una nuova aggiunta alla nostra già meravigliosa e amorevole famiglia: Raffa e Gabrio saranno la sorella e il fratello più straordinari che una bambina possa mai desiderare, ne sono sicuro. Amo entrambi così tanto!»