Raffaella Zardo torna in tv e si confessa: «Emilio Fede mi licenziò per gelosia. Con Raoul Bova solo un bacio»

Raffaella Zardo torna in tv. Dopo un esilio lungo dodici anni l'ex meteorina di Emilio Fede e conduttrice storica di Sipario, rubrica del TG4, si confessa da Monica Setta a “Storie di donne al bivio”. Nella puntata che andrà in onda giovedì 18 aprile su Rai 2, l'amica speciale di Flavio Briatore e Gianluca Vacchi ha parlato a ruota libera dei suoi amori, del suo passato televisivo e ache delle tante delusioni.

La gelosia di Emilio Fede

«Ho avuto molti amori ma non mi sono mai sposata né ho voluto figli - ha detto a Monica Setta -.

La mia più grande storia di passione sessuale? Quella con Manuel Casella che aveva già alle spalle l'amore con Amanda Lear. Potrei dire che quei mesi insieme li abbiamo passati quasi sempre a letto».

Emilio Fede che all'epoca era il direttore a Rete 4 era molto geloso di Raffaella Zardo: «Io e Manuel ci trovavamo i paparazzi ovunque. Quando ebbe le prove della mia relazione con Manuel mi licenziò su due piedi cancellando la rubrica che avevo dopo il Tg. Forse pensava che lo avrei implorato di tornare in tv. Per me, invece, la televisione non è mai stata vitale, essenziale. Appreso del licenziamento me ne andai a Cortina e fu lui stesso a richiamarmi attraverso il mio grande amico Briatore. Flavio mi disse: dai Raffa torna a Sipario, Fede ci tiene troppo a te!».



Nonostante le voci di una presunta relazione tra lei e Fede, la Zardo ci tiene a smntire tutto: «Ero presissima da Manuel. Quando ci lasciammo, lui fu fotografato con Miriam Leone e io ci rimasi un po' male. Non ho mai avuto fidanzati anziani, tranne Fabio Testi con cui sono stata che ero poco piu che ragazzina. Aveva 50 anni ma era bellissimo».

Il flirt con Eros Ramazzotti e Raoul Bova

E a proposito amori, tra i flirt che sono stati "affibbiati" a Raffaella Zardo c'è sicuramente quello con Eros Ramazzotti. «Ci incontrammo che eravamo giovanissimi. Non aveva nemmeno conosciuto Michelle Hunziker, ma non accadde nulla. Poi anni dopo, rivedendoci liberi entrambi da storie ci siamo ripresi tutto il tempo perduto».

«Altro grande uomo - rivela ancora - per me è stato e sarà sempre Raoul Bova. Purtroppo ci siamo solo sfiorati a una festa, anni fa. Lui era già bellissimo e dopo un prosecco ci scappò un bacio. Ma nulla più. Gianluca Vacchi che oggi è mio fratello - rivela ancora - invece mi corteggiò inviandomi mille rose rosse».