Chiara Ferragni e Fedez, Fabrizio Corona ricostruisce la crisi: «Chi è il colpevole della situazione»

Una delle interviste più attese di sempre, quella di Fedez a Belve, dove il rapper racconterà proprio tutto della sua vita: dall'adolescenza nella periferia di Rozzano, del tentato suicidio a 18 anni, alla relazione (e separazione) con Chiara Ferragni. La crisi con la moglie sarebbe iniziata da dopo Sanremo, quando lui l'avrebbe oscurata con il bacio dato a Rosa Chemical, mentre lei conduceva insieme ad Amadeus. Tuttavia, il pandoro gate ha contribuito alla separazione, come Fedez stesso ha ammesso in una anticipazione dell'intervista a Belve.

A rivelare altre anticipazioni ci ha pensato il sito Dillinger News di Fabrizio Corona.

Le rivelazioni e il colpevole

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sarà pure stata amplificata dal pandoro gate, ma il rapper ha difeso la (ormai ex) moglie anche durante l'intervista da Francesca Fagnani.

La giornalista, infatti, ha chiesto: «Di chi è la colpa del crollo di Chiara Ferragni e le sue ‘vendite illegali’ per cui è indagata?» e, secondo quanto riporta il Dillinger News, la risposta di Federico sarebbe stata chiara e puntuale: «Fabio Maria Damato», il manager e spalla destra dell'imprenditrice digitale che sembra essere sparito dai radar dopo lo scoppio del caso.

Non è un caso, infatti, che il manager che prima era sempre presente nelle storie di Chiara, adesso non ci sia più e che tenti, invano, di commentare alcune foto dell'influencer, senza ricevere però attenzioni o altro. Fedez non aveva mai nascosto di non provare molta simpatia nei suoi confronti, soprattutto quest'estate, ma la dichiarazione del rapper a Belve, se confermata stasera durante la messa in onda dell'intervista, sarebbe un punto di non ritorno.