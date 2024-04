Chiara Ferragni riappare sui social, l'abbraccio con Leone e Vittoria tornati dal viaggio con Fedez. E con loro c'è anche Paloma

Chiara Ferragni ritorna sui social dopo più di una settimana di assenza. Le ultime foto di Chiara Ferragni la immortalavano con i suoi bambini, la mamma e la sorella Valentina. Dopo il rientro a Milano e la partenza di Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni, insieme a papà Fedez, non c'è stata traccia per una settimana dell'imprenditrice digitale sul suo profilo Instagram. Almeno fino a questo momento. Chiara Ferragni riappare felice e sorridente attraverso sul profilo della mamma, Marina Di Guardo. «Amore», ha scritto la mamma di Chiara a corredo della foto che ritrae l'imprenditrice mentre abbraccia stretti i suoi piccoli appena rientrati dalla vacanza a Miami con papà Fedez.

La foto di Paloma

Tra le Instagram stories di Marina Di Guardo compare anche Paloma, la cagnolina entrata in famiglia dopo la morte di Matilde. Anche del golden retriever non c'è stata più traccia sui social dell'imprenditrice digitale e di Fedez. Solo nei giorni scorsi il cane dei Ferragnez è apparso in un video su Tiktok pubblicato dal Riccardo Nicoletti: sarebbe stato affidato a Francesca, la sorella di Chiara e al marito.

Nonostante Chiara Ferragni sia ancora in un rigido silenzio social, Marina Di Guardo ha scelto di condividere con i suoi follower questi teneri momenti in famiglia.

La sua scomparsa dai social ha scatenato preoccupazione tra i suoi follower che si sono chiesti più volte il motivo per il quale l'imprenditrice ha scelto di chiudersi in questo silenzio.

Il silenzio social

Chiara Ferragni, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di chiudersi in un silenzio social perchè sta attraversando un momento molto difficile, iniziato ormai mesi fa con il Pandoro gate e proseguito poi con la crisi matrimoniale con Fedez.