Fabrizio Corona: «Ecco con quante donne Totti ha tradito Ilary»

Era da un po' che non si faceva sentire Fabrizio Corona. Dopo i messaggi in cui l'ex re dei paparazzi si diceva pronto a fare nomi e cognomi delle donne con cui il Capitano giallorosso avrebbe tradito l'ex moglie, di Fabrizio poche tracce. Ma oggi torna e torna per parlare ancora di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Totti e Noemi Bocchi a Dubai sottobraccio, l'esordio in "trasferta" per la partner del Capitano

Fabrizio Corona, la dichiarazione su Totti e Ilary

Ospite al Peppy Night Fest, una tv privata, Corona ritorna a bomba sul divorzio dell'anno sostenendo che, alla base dell’addio tra i due, ci sarebbero stati i numerosi tradimenti del calciatore ai danni della conduttrice, a cui è stato legato per circa 20 anni. Corna che Ilary, a detta di fabrizio, avrebbe accettato perché la loro unione le avrebbe dato grande popolarità. «Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene.. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli.. […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio», ha dichiarato l’ex Re dei paparazzi.

Le dichiarazioni

Ancora illazioni e ombre sul matrimonio Totti-Ilary da parte di Fabrizio che sostiene che tra i due l'unico a esserne uscito vincitore è stato l'ex pupone, che in un attimo si starebbe rifacendo una vita con Noemi Bocchi.

«L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti», ha affermato Corona.