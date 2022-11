Totti e Noemi Bocchi a Dubai sempre più uniti, spuntano le foto dei baci in pubblico: «Lui è di nuovo felice»

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si lasciano più, neanche per un secondo. L'ex calciatore e la flower designer sono volati insieme a Dubai, dove giovedì l'ex capitano della Roma ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022. Totti, presente in qualità di ambasciatore della Lega Serie A, ha portato con sé anche la nuova fiamma, con cui sta progettando la nuova vita insieme.

Intanto il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti esclusivi di Totti e Noemi, sempre più affiatati. Baci e sorrisi complici, ma soprattutto la felicità che traspare dal volto dell'ex calciatore. «Con Ilary era finita da tempo», ha rivelato l'amico del Pupone Alex Nuccetelli. E con Noemi è tornato felice e sentimentalmente appagato. Particolare che hanno notato in tanti sui social. «È un uomo nuovo, di nuovo felice», ha scritto qualcuno. E le prove sono sotto gli occhi.