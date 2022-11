Ilary Blasi, la verità sui Rolex di Totti: «Erano un regalo di Francesco, lei vuole che restino ai figli». Ecco cosa è successo in tribunale

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è partita in modo piuttosto turbolento, ma sembra che la coppia possa arrivare a un accordo. A parlarne è il settimanale Chi, che rivela alcuni dettagli del caso giudiziario più seguito del momento. Nel corso dell'ultima udienza, Ilary e Francesco, si sono trovati faccia a faccia per parlare delle borse e dei Rolex e sono emersi dettagli sconosciuti.

Totti-Blasi, la questione Rolex

Secondo il settimanale la famosa collezione di orologi sarebbe sì preziosa, ma non sarebbero affatto una collezione milionaria, come invece si era vociferato. Pare, inoltre, che gli orologi fossero stati un regalo di Francesco a Ilary, che quindi si sarebbe ripresa ciò che era suo e sembra anche che in sede di dibattimento la Blasi abbia spiegato che il gesto di tenerli con sé fosse dovuto esclusivamente al suo desiderio che gli orologi rimanessero ai figli, quindi non per se stessa.

Pare anche che tra i due i toni siano più calmi e pacati e che si possa anche essere vicini a un accordo consensuale. Sembra quindi che i due ex partner abbiano già trovato un accordo su tutto fuorché l'assegno di mantenimento dei figli per cui ancora non sono sulla stessa linea d'onda. Ilary non vorrebbe nulla per sé e la casa dell'Eur rimarrebbe però ai figli che resterebbero a vivere lì con la mamma.