Maradona, a Totti il calco del piede sinistro di Diego: «Che emozione»

Il magico piede sinistro di Diego Armando Maradona è stato riprodotto da Stefano Ceci, al fianco del Pibe per oltre vent'anni, prima come tifoso e poi come assistente, e donato a personaggi di tutto il mondo legati al Capitano scomparso il 25 novembre di due anni fa. Una copia è stata offerta a Francesco Totti, già capitano della Roma e legato a Diego, in occasione della cerimonia di consegna dei World Soccer Awards che si è tenuta a Dubai. È stato Ceci a consegnare la copia - in serie limitata - a Totti, molto emozionato per questo omaggio.

C'era un rapporto molto affettuoso con Maradona, di cui il capitano giallorosso fu compagno di squadra in occasione della Partita per la Pace disputata all'Olimpico nel 2016.