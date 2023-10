Maradona, Lalo e gli amici di Diego nella vecchia casa di Buenos Aires

Lascano 2257, quartiere La Paternal di Buenos Aires, a un passo dallo stadio dell'Argentinos Juniors. È qui che il giovanissimo Diego Armando Maradona portò la sua famiglia quando firmò per il club ed è qui che, dopo la sua morte, c'è un pellegrinaggio di tifosi da tutto il mondo. Questo appartamento a due piani è diventato la Casa de D10S, un museo maradoniano, dove nei giorni scorsi vi è stato un evento.

Lalo Maradona, il fratello più piccolo di Diego, si è recato in questo appartamento insieme ad alcuni vecchi amici del padre, come l'attore Rudi Chernicof e Fernando Signorini e Guillermo Blanco, il preparatore atletico e il giornalista che lavorarono al fianco del Pibe prima a Barcellona e poi a Napoli. «Un momento molto emozionante, abbiamo ricordato i momenti di Diego in Argentina e a Napoli, una città che è nel cuore di tutti noi», ha detto Chernicof, che ha fatto recentemente uno spettacolo a Napoli.