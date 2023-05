Maradona, all'asta un ritratto: parte del ricavato a un ospedale di Baires

La MP23Agency presenta per una vendita mondiale esclusiva un’opera d’arte unica al mondo del giocatore più forte della storia del calcio: Diego Armando Maradona. Il 14 dicembre 2019, nello stadio dell’Argentina Juniors, si era tenuto un evento di beneficenza con la partecipazione di tanti campioni del calcio e appunto Diego. Per la prima ed unica volta nella sua vita, Maradona si prestò per un ritratto dal vivo, ispirato alla gioventù del campione argentino, quando giocava con l'Argentinos Juniors.

Il quadro verrà consegnato dal Ceo dell'agenzia, Matteo Pepe, in una cerimonia a Dubai. Parte del ricavato sarà utilizzata per l'acquisto di un macchinario per la cura del cancro.