Per amore si possono fare follie. Come mettersi su un camper e percorrere 12mila e passa chilometri da Buenos Aires a Napoli. E questo avviene per amore di Diego Armando Maradona, l'uomo che ha saputo unire i popoli di Argentina e Napoli, stretti in un abbraccio quando il Pibe è scomparso nel 2020 ma anche quando la Seleccion ha vinto il terzo titolo mondiale nel 2022 e gli azzurri hanno conquistato il terzo scudetto cinque mesi dopo.

APPROFONDIMENTI

Sinner e il "no" a Sanremo Maradona e il miracolo laico di San Giovanni Napoli City Half Marathon 2024

L'idea è venuta a un gruppo di tifosi che hanno intrapreso il viaggio da Villa Fiorito, là dove è nato e cresciuto Diego in una baracca, prima di trasferirsi con tutta la famiglia in una casa nei pressi dello stadio dell'Argentinos Juniors. Sono già partiti a bordo del camper, percorreranno l'Uruguay e poi il Brasile prima di imbarcarsi. Tempo stimato per arrivare a Napoli: sei mesi. Durata, costo e problematiche del viaggio non spaventano questo gruppo guidato da Lucas, che prima di mettersi al volante ha raccontato alle tv argentine: «Viviamo la vita intensamente ed ecco perché abbiamo deciso di affrontare questa esperienza per entrare in contatto con varie realtà e vari popoli nel corso del nostro viaggio».

A Napoli vi sarà un gemellaggio con i tifosi napoletani ma ancor prima è previsto un evento a inizio luglio, non si sa se in collaborazione con il club azzurro. Il 5 luglio saranno 40 anni dall'arrivo di Diego, con quella presentazione davanti ai 60mila del San Paolo. E per ricordare questo momento arriveranno dall'Argentina due grandi amici di Maradona: il suo preparatore atletico Fernando Signorini e il suo biografo Daniel Arcucci.