Wanda Nara ricoverata a Buenos Aires: «Dolori addominali e valori sballati». Ecco come sta ora

Ore di preoccupazione per Wanda Nara. La showgirl e moglie del calciatore Mauro Icardi è stata ricoverata d'urgenza mercoledì a Buenos Aires. Lì si sarebbe sottoposta ad una serie di accertamenti prima di essere dimessa nel pomeriggio di giovedì. La 36enne, conduttrice in patria anche di Masterchef Argentina, si sarebbe sentita male mercoledì. A riportare l'indiscrezioni la seguitissima giornalista Maite Peñoñori: Wanda Nara si sarebbe presentata all'ospedale privato Los Arcos, nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Lì sarebbero stati riscontrati dai medici alcuni valori alterati che hanno poi portato al ricovero. Come riportato da Telenoche, l'imprenditrice è arrivata con forti dolori addominali. «I controlli hanno dato risultati alterati: aveva globuli bianchi alti, con un valore superiore al normale. Inoltre aveva la milza dilatata. Da qui la decisione di eseguire altri controlli e ricoverarla», ha spiegato il giornalista Guillermo Lobo.

Wanda Nara, età, interventi estetici e vita privata: chi è la moglie di Mauro Icardi ospite stasera a Belve

La conferma del padre

Giovedì pomeriggio il padre di Wanda, Andrés Nara ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha fornito dettagli sulla salute della figlia: «Sono andato nella clinica Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia.

Ma sono contento perché mi hanno detto che era stata dimessa da un po' - ha assicurato -. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non l'avrebbero dimessa».