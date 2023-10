“Minori di Città”, Sergio Siano torna con un nuovo progetto al Flanagan’s Rooms

Dopo il trionfo delle tre precedenti installazioni dedicate a personalità e luoghi emblematici di Napoli, quali Diego Armando Maradona, Caravaggio e i suggestivi Vicoli della nostra città, l'artista prosegue questo percorso fotografico trasferendo messaggi preziosi attraverso i suoi scatti suggestivi. Il vernissage si terrà sabato 7 ottobre alle 12 In via Morghen civico 31, presso il Flanagan’s Rooms, alla presenza dell’artista Sergio Siano e moderato da Maurizio de Giovanni e Giovanni de Giovanni. Siamo al penultimo appuntamento del progetto espositivo dal titolo Storie di disperata vitalità, di un percorso fotografico articolato in cinque capitoli, ciascuno composto da sette scatti tratti da altrettanti lavori e testi dell'artista. In questo quarto capitolo, Sergio Siano, ci invita a esplorare gli abitanti dei quartieri popolari e la periferia di Napoli con la sua potente collezione di immagini intitolata “Minori di Città”.

Le fotografie offrono uno sguardo incisivo sulle sfide quotidiane dei bambini che li abitano, dove spazi insufficienti coesistono con una vitalità che quasi sfidano il possibile, il tollerabile, la dignità.

Gli scatti, un grido di denuncia, rivelano le sfide e le disuguaglianze che affliggono queste comunità e lo fa focalizzando l’attenzione sui bambini, dove crescono in contesti che sembrano ancorati al medioevo. Sergio Siano presenta una selezione di scatti catturati tra il 1985 e il 1996, già all’epoca progetto itinerante dedicato ai minori. Immagini, esposte in passato in scuole e teatri, che non hanno perso nulla della loro incisività e contemporaneità, confermando che purtroppo, dopo oltre trent'anni dalla sua prima testimonianza, poco è cambiato o forse, nulla è cambiato.

Ogni scatto è un grido silenzioso, una protesta, un appello a infrangere i muri dell'indifferenza. Sono immagini autenticamente in bianco e nero in corrispondenza di quel tempo, ma che mantengono una sorprendente attualità. Scatti che ci ricordano che troppo poco è stato fatto per sradicare questa cultura ancorata nella povertà sociale e culturale. In questo straordinario percorso artistico, Sergio Siano continua a condurci in un viaggio emozionale, catturando l'essenza di Napoli e dei suoi abitanti con uno sguardo autentico e penetrante. Le sue opere ci invitano a riflettere, a porsi domande e a ricordarci che, oltre alla bellezza della nostra città, c’è una realtà che spesso sfugge agli occhi di chi preferisce riflettere lo sguardo verso l'indifferenza. La curatela dell’artista Sergio Siano è affidata a Kaos48 movimento e galleria d’arte.

La stampa delle opere di Sergio Siano è affidata alla stamperia di Camera Service Italia che ne cura ogni aspetto esecutivo per garantire qualità e fedeltà. Vi aspettiamo numerosi a questa straordinaria esposizione, pronti a lasciarvi trasportare dalle emozioni e dalle riflessioni che le opere di Sergio Siano sapranno suscitare. Non mancate l'occasione di vivere un'esperienza unica nell'arte e nella cultura di Napoli