Sony presenta due nuove fotocamere della serie Alpha 7c

Sony ha da poco annunciato l’uscita di due nuove fotocamere compatte con obiettivo intercambiabile full-frame della serie α7c: sono la Alpha 7c II e il modello 7cr. La crescente esigenza di trasmettere e condividere sui social network i contenuti realizzati, spinge sempre più i creator alla ricerca di fotocamere mirrorlesscon obiettivo intercambiabile che combinino compattezza e altissima qualità delle immagini. APPROFONDIMENTI Napoli accelera le Scuderie delle startup Microsoft annuncia Copilot, raccoglie tutte le funzionalità di Intelligenza Artificiale Asus Rog Ally adesso disponibile anche con processore Amd Ryzen Con il lancio di Alpha 7c II e Alpha 7cr, due modelli che offrono grande libertà di movimento e immagini perfette in un formato compatto, Sony va a coprire l’ampio spettro di espressività di cui i creator hanno bisogno. La prima è dotata di sensore d’immagine full-frame da 33,0 megapixel effettivi e offre le più innovative funzionalità e prestazioni video-fotografiche in una fotocamera compatta e leggera (larghezza circa 12 cm x altezza 7 cm x profondità 6 cm e peso di circa 513 grammi). Si tratta della seconda generazione della serie α7c, apprezzatissima perché combina prestazioni e funzionalità in un formato compatto, ideale per varie situazioni di scatto, dai viaggi alla street photography.

Alpha 7cr invece, è una nuova fotocamera compatta full-frame con obiettivo intercambiabile, che può vantare le prestazioni di alta risoluzione e ricca gradazione di colore di un sensore d’immagine con 61,0 megapixel effettivi, lo stesso sensore di Alpha 7rv, integrato in un corpo compatto e leggero (dimensioni e peso simili ad Alpha 7c II 513 grammi circa). Oltre alle istantanee di vita quotidiana, permette di realizzare con facilità immagini di alta qualità in una grande varietà di contesti - ritratto, natura, fotografia paesaggistica - combinando l’acquisizione di immagini a risoluzione estremamente alta ai vantaggi della libertà di movimento e del peso ridotto.

Entrambi i modelli hanno la stessa unità di elaborazione basata su Intelligenza Artificiale e i processori Bionz Xr delle più recenti fotocamere di Sony con obiettivo intercambiabile, come Alpha 7rv e Alpha 6700. L’Auto-Focus con riconoscimento in tempo reale riconosce con elevata precisione una grande varietà di soggetti, mentre lo stabilizzatore d’immagine integrato a 5 assi offre il vantaggio dei 7 stop per le foto. In termini di prestazioni video, entrambi i modelli supportano la registrazione video 4:2:2 a 10 bit fino a 4k60p, così come le funzionalità cromatiche S-Cinetone di Sony per una qualità cinematografica sorprendente. Inoltre, esse sono dotate di stabilizzatore d’immagine integrato con Active Mode, inquadratura automatica basata su Ia, supporto per interfaccia audio digitale e altre funzionalità per riprese video di alta qualità.

Le nuove fotocamere di Sony saranno disponibili a fine settembre 2023 presso i rivenditori autorizzati.