Un Diego Armando Maradona di 2,05 metri, 35 centimetri in più della reale statura del Capitano dei due scudetti del Napoli e della Coppa del mondo dell'Argentina. Una maxi-mascotte che è stata presentata a Londra, in occasione della fiera Brand Licensing Europe 2023, da Stefano Ceci, che è stato l'assistente del Pibe per molti anni.

La mascotte sarà presentata a Napoli il 30 ottobre, il giorno in cui Maradona - scomparso il 25 novembre 2020 - avrebbe compiuto 63 anni. Girerà le vie della città con la maglia del Napoli, poserà per le foto nelle piazze più celebri della città e davanti allo stadio che è stato dedicato a Maradona.

«E' un modo per far sentire sempre Diego vicino ai napoletani, suoi tifosi e soprattutto suoi amici. Diego continua a vivere, ne eravamo sicuri», dice Ceci.

diego-armando-maradona

napoli