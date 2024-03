Federica Pellegrini e la piccola Matilde, il video meme: «Io quando qualcuno prende in braccio la mia neonata»

Federica Pellegrini si sta godendo appieno la sua bambina Matilde che ha pochi mesi di vita. La campionessa di nuoto ha sempre dichiarato che da quando è diventata mamma la sua vita è cambiata e in tanti le scrivono sui social che sembra anche più bella di quanto non lo sia sempre stata. Federica con i suoi follower condivide anche video meme che sono davvero divertenti e così ha fatto anche poco fa. La risposta del marito Matteo Giunta non si è certo fatta attendere.

Il video meme di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha pubblicato un video nelle proprie storie Instagram in cui compare l'attore hollywoodiano Cillian Murphy con un'espressione parecchio infastidita e la scritta: «Io che cerco di fare l'indifferente mentre tengono in braccio il mio neonato». Quindi, la Divina ha aggiunto: «Così anche con mio marito».

Nella storia successiva, Federica mostra la risposta di Matteo Giunta che le ha scritto un messaggio nella chat di Instagram: «No, non ci credo, te lo stavo per mandare».

Federica ha commentato il tutto scrivendo: «Ve lo dicevo», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

I cani di Federica gelosi di Matilde

Nelle sue ultime storie Instagram, poi, Federica Pellegrini mostra anche una delle sue cagnoline distesa sulle sue gambe mentre lei stringe tra le braccia Matilde. La Divina, con tono ironico, ha scritto: «Gelosona... Ma io lo so che diventerete migliori amiche».