Fedez, torna commosso a Rozzano: con lui i figli Vittoria e Leone. Cosa è successo

Aspettando Chiara Ferragni ospite in tv da Fabio Fazio, il rapper Fedez ha fatto ritorno nel comune dove è cresciuto e che ospita ancora la casa della sua famiglia, Rozzano.

Il rapper non è nuovo ad andare a trovare i suoi familiari nella periferia milanese, non è passato infatti molto tempo da quando è andato a trovare sua nonna per trascorrere il pomeriggio con lei.

Fedez a Rozzano, ci sono anche i figli

Questa volta Fedez, forse per cercare di dimenticare la profonda crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, ha portato con lui a Rozzano anche i figli Leone e Vittoria e nelle sue stories instagtram li ha immortalati mentre correveno nel cortile del suo vecchio palazzo, poi riporta i suoi follower indietro nel tempo pubblicando qualche storia di alcune location dei suoi vecchi video e come sottofondo musicale ha inserito alcuni dei suoi successi musicali.

Momento nostalgia, quindi, un ritorno alle origini che ben si addice a una fase della sua vita decisamente complicata.