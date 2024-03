Fedez, la lista dei desideri (scritta prima dell'operazione): «Un altro figlio, vincere Sanremo e...». Gli obiettivi per il 2027

Una lista dei desideri articolata in cinque punti, da realizzare entro cinque anni. In occasione del secondo anniversario della sua operazione per un tumore al pancreas, Fedez ha pubblicato su Instagram un post in cui celebra la bellezza della vita, mostrando per la prima volta ai propri follower un foglietto di carta su cui aveva scritto gli obiettivi che si era preposto in quel momento tanto doloroso.

Fedez, la lista dei desideri

«Prossimi 5 anni di Fede», si legge nell'intestazione del bigliettino, datato 20 marzo 2022. Il primo desiderio è «Concerto a giugno 2022 in Duomo», un obiettivo raggiunto da Fedez con il suo evento di beneficenza "Love Mi", realizzato insieme a J-Ax. Il secondo è «Vacanza Vegas (Las Vegas, ndr)»: viaggio che ha fatto a dicembre di quell'anno per una puntata speciale di "Muschio Selvaggio".

«Un altro figlio e vincere Sanremo»

Da qui cominciano una serie di desideri che il rapper non ha ancora realizzato. «San Siro da solo con pubblico», un concerto che Fedez non è riuscito ancora ad organizzare. Il quarto obiettivo, poi, assume un significato particolare alla luce delle recenti vicissitudini familiari del 34enne: «Possedere un altro figlio». L'ultimo desiderio, il quinto, è quello musicalmente più ambizioso: «Vincere Sanremo / Eurovision / Grammy».

Essendo questa lista datata 2022, Fedez ha in teoria tempo fino al 2027 per realizzare tutti i punti.

Ce la fara? Lui, intanto, celebra la vita: «Esattamente 2 anni fa mi operavo di tumore al pancreas. Due fottuti anni! La vita è bella», ha scritto a corredo del suo post Instagram.