Fedez e la rottura con Luis Sal, la frase in diretta: «Sono a un punto limite»

Fedez sembra intenzionato a chiarire che cosa sta succedendo a Muschio Selvaggio. Il podcast, inizialmente condotto da Fedez e Luis Sal, nell'ultimo mese è stato presentato soltanto dal rapper e i fan si sono insospettiti. Fino ad ora non era stata data loro nessuna spiegazione, ma questa mattina, 18 maggio, tramite una diretta Instagram, Fedez ha deciso di chiarire la questione una volta per tutte. Vediamo cosa ha detto.

Fedez: «Dovrò dare io delle spiegazioni»

Questa mattina Fedez ha avviato una diretta su Instagram per parlare con i fan dell'uscita della nuova stagione di The Ferragnez, su Prime Video. Il rapper milanese, però, ha dovuto chiarire una volta per tutte cosa sta succedendo dietro le quinte di Muschio Selvaggio, il podcast creato insieme all'amico di sempre (o forse non più) Luis Sal.

✨ Litigio tra Federico e Luigi is official pic.twitter.com/meefDD8wSn — ADTOOMUCH✨💌 (@adtoomuch) May 18, 2023

Nella diretta Instagram Fedez conferma quello che i fan già pensavano: c'è stato un litigio tra i due e forse la rottura è definitiva.

Il rapper dice che non ha potuto parlarne prima, ma che per rispetto agli ascoltatori del podcast la settimana prossima rivelerà ciò che è successo.

«Se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io delle spiegazioni, perché è giusto così - ha detto Fedez in diretta -. Io comprendo che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di “Muschio” non è stato dei migliori, ma va beh, ci arriverò. Quindi se non si troverà una soluzione darò io le spiegazioni che già da mesi bisognava dare, con tutta la serenità del mondo».

Non resta altro che attendere risvolti, i fan però rimproverano Fedez su Twitter: «Litigare con ogni singolo collaboratore è un dono che solo tu hai».