Fedez, Mario Giordano risponde a Fuori dal Coro: «I testicoli sono attaccati, la volevo tranquillizzare»

La risposta... "Fuori dal coro". Mario Giordano l'aveva anticipato e così ha fatto. Arriva diretta la risposta a Fedez del giornalista e conduttore del programma di Rete 4 "Fuori dal coro". «Due paroline a Fedez..» dice in apertura del programma, con una foto della faccia del rapper sullo schermo tv. «Oggi parleremo di...» continua Giordano elencando tutti gli argomenti in scaletta, corredati dalle immagini di alcuni servizi girati dai suoi inviati. E conclude prontamente: «Mi dispiace caro Fedez di questo ci occupiamo noi». Non una parola di più, Giordano è lapidario e diretto: parlerà di attualità, politica e «soprattutto degli italiani».

Fedez, il monolo di Mario Giordano a Fuori dal Coro

Me ecco che dopo la pubblicità, si scaglia contro il rapper in un lungo monologo: «L'altro giorno ci ha accusato di voler indagare sulle sue tendenze sessuali... mai pensato e mai penseremo di occuparci di questo. Ci occuperemo dei problemi degli italiani, non ci occuperemo della sua vanità, nè dei servizi su di lei». E continua: «Però caro Fedez, due paroline gliele devo dire... perchè lei è stato protagonista sul palco di Sanremo, quando ha animato tutto, poi si è chiuso nel suo silenzio. E alla fine è spuntato fuori, dopo una settimana di silenzio, con parole dedicate a me: quasi onorato. Poi, certo, il video non era proprio elegante.. Sentiamolo» continua e manda il video delle accuse di Fedez.

«La volevo tranquillizzare, i testicoli sono attaccati, tutti regolari. Per la voce, è un difetto fisico, ne ho sofferto e che devo fare. Mi stupisce che lei, il paladino dei diritti, attacchi le persone sui diritti fisici.. non si fa, non le pare?» continua Giordano come un fiume in piena. «Poi ora le hanno dato il palco di Sanremo, si è reso protagonista, ha fatto parlare di sè. Ma lei è sempre quello che cantava "ho un odio represso verso tutti i gay" e così via... e poi, più di recente, lei, campione di diritti civili, si è messo a ridere di Emanuele Orlandi, una delle tragedie d'Italia che fa soffrire ancora la sua famiglia, e lei ha reagito con una risata così...» continua il conduttore e manda il video della reazione del marito di Chiara Ferragni.

Senza freni

Sempre in diretta, Giordano continua a rispondere al rapper e aggiunge: «Di lezioni da lei non ne prendiamo, io capisco che sia sempre alla ricerca di visibilità, ma noi ci occupiamo di italiani... però lei deve avere rispetto dei nostri inviati perchè per raccontare le storie, gli inviati rischiano, vanno in giro, non stanno lì nella torre di lusso di Milano, rischiano». E, infine, conclude: «Ci spiace se questo tocca la sua vanità, neanche un servizio su di lei».

Il tweet

Poche ore fa, Mario Giordano aveva anticipato una risposta diretta al rapper, dopo l'offesa pubblica che il marito di Chiara Ferragni gli ha rivolto, accusandolo giorni fa di fare un'inchiesta sulla sua presunta omosessualità. Su Twitter, il giornalista ha scritto: «Per te ⁦Fedez⁩ stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere #fedez». Nel post, Giordano aveva mostrato delle immagini in cui una delle giornaliste che lavora per la sua redazione viene aggredita nel corso di un'inchiesta contro criminali e spacciatori. «Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridalcoro. Un abbraccio alla bravissima ⁦Costanza Tosi».