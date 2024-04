Fedez a Miami e il 'metodo Ferragni', tra locali e auto di lusso: «Dove mettete il portafoglio?». Le risposte agli hater

Fedez è in vacanza a Miami, Stati Uniti, insieme a Leone e Vittoria e ai suoi genitori, Franco e Tatiana. Il rapper, dopo un momento difficile dovuto alla separazione da Chiara Ferragni, ha deciso di prendersi un po' di tempo per se stesso e per i suoi bambini con i quali si sta molto divertendo. Non solo, perché il cantante ha anche incontrato vecchi amici, è stato in giro per locali, si è improvvisato pasticcere durante una cena e ha preparato il tiramisù. Il rapper, con l'ironia che lo contraddistingue, ha anche fatto sapere ai suoi fan quale sia il suo passatempo preferito e in quale preciso momento della giornata. Anche lui sta adottando il "metodo Chiara Ferragni"?

Il passatempo di Fedez

Fedez ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui è appoggiato al cofano di una Cadillac color turchese.

Il cantante ha postato varie storie in cui riporta gli scambi di battute più divertenti, compresa la risposta a un hater che ironizzava (si fa per dire) su una sua presunta omosessualità: Fedez pubblica la risposta e scrive «Passatempo preferito mentre faccio la c***a». Un altro lo rimprovera di essere "sinistroide con il portafoglio a destra", e Fedez ribatte «Voi dove lo mettete il portafoglio?». E ancora: «Ma qualcosa per l'ambiente no? Aspettiamo che facciano 56 gradi a gennaio?», scrive un altro utente. E Fedez risponde: «Ho fatto la foto (con la Cadillac, ndr) e sono andato a piedi», per poi aggiungere «Federico per il sociale».