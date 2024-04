Fedez nudo sulla terrazza: «Buongiorno stelline», la foto Instagram scatena i fan

Fedez appare nudo su Instagram, senza pudore. Il rapper, dopo aver trascorso una mini vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria, è volato nuovamente negli Stati Uniti, questa volta la costa ovest a Los Angeles con un aereo privato. Naturalmente Fedez sta documentando tutto attraverso le sue Instagram stories: dall'atterraggio all'arrivo nell'hotel extra lussuoso in cui alloggerà in questi giorni. Non è la prima volta che il rapper si mostra nudo sul suo profilo Instagram ma questa volta ha scelto da una vista mozzafiato. «Buongiorno stelline», ha scritto Fedez a corredo della foto.

Fedez a Los Angeles

Una foto iconica di un rapper iconico. Soltanto che poco dopo Fedez ha pubblicato invece un'altra foto nelle sue Instagram stories che lo ritrae in costume mentre osserva il paesaggio dall'alto di Los Angeles. «Scusate volevo mettere questa». Con queste parole Fedez ha cercato di giustificarsi (ovviamente con la sua solita ironia) con i suoi follower. Il rapper sta cercando in tutti i modi di non bruciare le energie restando sulla cresta dell'onda a lungo dopo la crisi matrimoniale con Chiara Ferragni.

Riguardo a questo viaggio Fedez ha già mostrato gli interni del suo appartamento super lussuoso. Il rapper nel weekend parteciperà al Coachella, nella California meridionale: un evento dedicato alla musica, ma dove nascono tendenze anche di stile, molto amato dalle star.