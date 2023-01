Francesca Pappalardo, compleanno stellare per la lookmaker dei vip: da Manila Nazzaro a Valeria Marini. Tutto sulla serata stile Moulin Rouge

Un compleanno stellare, con tanti Vip, tra cui Valeria Marini. Stellare anche location, l’Hotel Valadier, immerso nel cuore della Capitale, a due passi da Piazza di Spagna. Chi è la festeggiata? Francesca Pappalardo, titolare dei centri romani “Like a Star”, che ha celebrato ieri il suo 40esimo compleanno. Cifra tonda, dunque, per l’esperta di nails, o come preferisce definirsi lei stessa: «Mi piace pensare di aver compiuto i miei secondi 20 anni, o meglio 28 + iva».

Con la sua personalità travolgente Francesca ha saputo conquistarsi col tempo l’amore dei suoi clienti, molti dei quali, come racconta lei stessa, volti noti della televisione, italiani e internazionali, che hanno avuto l’onore e il piacere di partecipare al party, sul panoramico rooftop di Via Fontanella 15, accanto alla loro lookmaker, ma prima di ogni cosa, amica fidata.

Dall’influencer Clizia Incorvaia e il compagno Paolo Ciavarro, passando per l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, il gieffino della sesta edizione del Grande Fratello Vip e chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis, passando per Fanny Cadeo, fino alla cantante Elena Ballerini: «Molti invitati al mio compleanno - sostiene Francesca Pappalardo - sono mie amiche, tra cui Pamela Prati e Valeria Marini che spero riusciranno a venire» (spoiler: la prima non è riuscita). Entrata stellare invece per la showgirl 55enne, giunta appositamente per cantare alla festeggiata Happy Birthday to you in versione Marilyn Monroe durante l'after party, che si è tenuto nell'open bar dell'Hotel fino alle prime luci dell'alba.





Tra musica, balli, calici di champagne e appetizer gourmet (tra cui tempura di grana e aceto balsamico, samosa di pesce spada alla mediterranea, risotto zucchine e gambero rosso), gli invitati hanno trascorso una nottata memorabile a tema Moulin Rouge. Ebbene sì, sottoscritto nell'invito di partecipazione, il dress code della serata era rosso e nero, istituito dalla regina del party per simulare proprio il noto locale parigino. Ahilei, nessun mulino rosso a impreziosire la serata, tuttavia, a renderla autentica al famoso quartiere a luci rosse ci ha pensato il gruppo di ballo e canto: l'animazione della serata, infatti, è stata suddivisa in quattro momenti coreografici diversi e accompagnata da una ricercata selezione di musica deep house, affidata ad un gruppo di ballo di 6 ballerini e una cantante che hanno intrattenuto gli 80 ospiti presenti con danze acrobatiche e can can, abiti di perle, paillettes e copricapi di piume danzando sulle note di Lady Marmalade, il famoso singolo di Christina Aguilera inserito nella colonna sonora del film Moulin Rouge diretto da Baz Luhrmann nel 2001.

La torta di 5 piani ha aperto le danze e ha visto il cambio d'abito della vulcanica festeggiata, ora un mini dress total black «più easy e gestibile per la serata», ha scherzato Francesca, specificando di aver fatto un change outfit per rispettare in pieno il tema moulin rouge con il primo total rosso fuoco in paillettes e maxi spacchi laterali.