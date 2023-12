Eleonora Giorgi, il tumore al pancreas e il racconto delle cure: «La mia terapia dura 54 ore»

Eleonora Giorgi sta affrontando un tumore al pancreas. L'attrice dopo aver annunciato la sua malattia ha aggiunto di voler condividere il suo percorso di cure con i suoi follower sui social, che in questo periodo le hanno mostrato molta vicinanza.

«La mia terapia dura 54 ore: 6 ore di infusione per il primo farmaco, poi si fa una piccola pausa e infine inizia una seconda infusione di un altro medicinale che dura 48 ore continuative», ha raccontato la Giorgi a Gente. «Li tutto avviene attraverso un apparecchio sottopelle che inietta le sostanze grazie a un catetere. La prima volta di questo percorso ero in macchina con i miei figli in viaggio da Milano a Roma, per il resto del trattamento sono stata in casa perché mi sentivo molto stanca», ha spiegato in merito alle cure.

L'attrice ha scelto di farsi curare a Milano, pur vivendo a Roma. «Se il buon Dio vorrà, il tumore si sarà ridotto e in primavera verrò a Milano per sottopormi all’operazione.

Si tenta di ridurre il cancro per rendere più operabile la parte. Per fortuna il mio è alla coda del pancreas e dovrebbe essere più semplice, non ho metastasi», ha poi concluso.