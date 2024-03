Eleonora Giorgi operata, asportato il tumore al pancreas: come sta l'attrice. Paolo Ciavarro: «È andata bene»

Eleonora Giorgi è stata operata al pancreas per rimuovere il tumore contro cui sta lottando. L'attrice era tornata a Verissimo per annunciare a Silvia Toffanin e ai suoi fan che si sarebbe sottoposta al delicato intervento. Queste le sue parole: «Ho paura, ma mi abbandonerò. Non mi sono mai arrabbiata per il male che ho trovato. Sono cose che capitano, ho avuto tanto bene dalla vita e adesso devo affrontare questo male. Quando sarò in sala d'ospedale mi affiderò ai medici che mi hanno detto che a due, tre mesi dall'operazione sarò come prima». Poco fa, Paolo Ciavarro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia che fa ben sperare sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi, operata ieri, martedì 26 marzo. Poi, anche la nuora Clizia Incorvaia le ha dedicato un dolce messaggio.

Eleonora Giorgi, il racconto del tumore a Verissimo: «Non ho mai provato rancore per la malattia, ma ora ho paura»

La storia Instagram di Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro ha pubblicato una storia molto semplice ma piena di significato e gratitudine sul proprio profilo Instagram. Il figlio di Eleonora Giorgi ha scritto: «Operazione andata bene! Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza», aggiungendo, poi, un cuoricino rosso.

Nel suo intervento a Verissimo, dove insieme al fratello Andrea Rizzoli aveva mandato un messaggio alla mamma, Paolo aveva detto: «La forza di mamma ci ha aiutato ad aiutarla.

Sei stata eccezionale, una forza della natura e di questo ti ringrazio perché se oggi siamo qui è anche per questa tua caratteristica. Ci siamo tutti protetti a vicenda».

La dedica di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia che ha sempre dichiarato di essere molto affezionata alla suocera Eleonora Giorgi ha pubblicato su Instagram una storia in cui scrive: «Grazie per le vostre preghiere, per il vostro amore... primo traguardo raggiunto». L'influencer ha anche postato una serie di foto insieme all'attrice e ha aggiunto: «Mi sento grata e benedetta... Brava guerriera!».