Giorgia Soleri, sogno realizzato: «La me 13enne si sta sentendo male»

Giorgia Soleri ha condiviso con i fan un traguardo raggiunto nella sua vita. Si avvicina la Mostra del cinema di Venezia e sono tantissimi i vip che corrono a prepararsi e cercare gli abiti perfetti per l'occasione. Ci sono brand e marchi che fanno la differenza sul tappeto rosso e, nel caso di Giorgia Soleri, ancora di più.

L'attivista è al centro del gossip dopo la separazione con Damiano David, frontman dei Maneskin.

Nonostante sia passato del tempo, per molti fan della coppia la speranza di un ritorno di fiamma è sempre viva. Gli occhi saranno, quindi, puntati su di lei che per l'occasione si è rivolta alla maison di moda più ambita dalle giovani donne.

L'80esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica si svolgerà al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2023, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Roberto Cicutto.

Per l'occasione Giorgia Soleri si è rivolta alla casa di moda di Vivienne Westwood. Stilista sempre in controtendenza, Vivien ha dimostrato il suo lato più ribelle non solo nella moda ma anche nel suo attivismo in difesa dei diritti e dell'ambiente. Morta a Londra a 81 anni ha vestito generazioni, prima con pelle e borchie e poi con corsetti e panier. Un'icona di stile e controtendenza che si addice a quella che è la figura della giovane attivista italiana.

«Oggi si realizza un sogno. Fitting da @vivienwestwood per Venezia. La me 13enne si sta sentendo male dalla felicità», ha scritto Giorgia Soleri sui social prima di prendere il treno per tornare a Roma.