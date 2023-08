Giorgia Soleri, il tatuaggio sul braccio "posso tutto" attira il commento volgare: «Non puoi averlo...». E lei risponde

Giorgia Soleri si sta godendo tutto il relax dell'estate con le sue vacanze a Stromboli, in Sicilia. E così ultimamente l'influencer, soprattutto dopo l'addio a Damiano David, frontman dei Maneskin, sta dimostrando ai suoi fan, di aver ormai voltato pagina. E proprio di recente, Giorgia Soleri è balzata agli onori della cronaca rosa per alcune foto sul suo profilo Instagram che hanno mandato in visibilio i fan. L'ex di Damiano David ha infatti pubblicato degli scatti che la ritraggono perfetta in bikini e, in un batter d’occhio, migliaia e migliaia di utenti le hanno fatto i complimenti per il fisico mozzafiato. Ma nelle ultime ore, un altro scatto ha catturato l'attenzione dei fan, questa volta però per un altro motivo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

I follower più attenti di Giorgia Soleri hanno subito notato il tatuaggio sul braccio che si vede nell'ultimo post pubblicato dall'influencer sul suo profilo Instagram e che coincide con la didascalia che ha scritto a corredo del post: «Io posso tutto».

Una frase breve ma con un significato forte e sentito.

Non tutti i follower di Giorgia Soleri hanno però apprezzato questo contenuto social con tale scritta. «Non ti si addice, sei sicura che puoi tutto?», ha scritto un utente. E ancora: «Dicono tutte così. Prima eri qualcuno adesso non sei nessuno». «Ma non puoi avere il mio ca**o», ha scritto un hater. Giorgia Soleri non ci ha pensato due volte a rispondere a tono: «Per fortuna».