Ilary Blasi e Bastian a Ostia, ma sulla coppia c'è aria di crisi: «E' solo una copertura»

Ilary Blasi e Bastian a Ostia. La coppia è stata sorpresa mentre passeggiava tra gli stabilimenti della località balneare romana, che si trova a pochi chilometri dalla casa in cui Ilary vive ancora con i suoi tre figli dopo la separazione dall'ex marito Francesco Totti.

Ivano Marescotti e il figlio Mattia morto per un tumore, quando l'attore raccontò: «Il giorno in cui morì andai in scena a teatro»

La segnalazione

A riportare la segnalazione di un utente è stata Deianira Marzano, l'esperta di gossip mostra nelle sue stories la coppia che sembra essere sempre più affiatata. Bastian pare che frequenterebbe sempre più spesso la casa di Ilary e anche i figli della conduttrice, ma tra i vari rumors si starebbe diffondendo una voce, secondo Deianira, che la loro sia una copertura.

Tutto finto?

La coppia starebbe insieme per facciata, in realtà non ci sarebbe alcun legame vero e sentimento tra loro. Si vocifera che Ilary abbia scelto Bastian dopo l'ufficializzazione della relazione tra Totti e Noemi Bocchi. In realtà Bastian e Ilary sembrano sempre più intimi e affiatati, anche se l'ex letterina non ha ancora mai dichiarato nulla né in merito alla separazione, né sulla nuova relazione.