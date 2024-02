Ilary Blasi: «Con Bastian sono felice. Non capisco perché Francesco Totti abbia fatto quell'intervista»

Dopo un documentario, Unica, e un libro, Che stupida, Ilary Blasi torna a parlare. Lo fa al settimanale Chi. Parla, forse per l'ultima volta, di quello che le è successo, di quello che ha dovuto passare. «Non credo ai vasi che si rompono e si possono ricostruire, perché del mio vaso non vedo i cocci, semplicemente è sparito. Non c’è più. Mi sono svegliata un giorno e ho detto: “Dov’è il vaso?”. Se una cosa finisce non ritorna, e sarebbe malinconico pensare il contrario. Quello che abbiamo vissuto è stato bellissimo, lo dirò sempre. Rimangono le cose belle, rifarei tutto. Però non torna più».

Basterebbe questo per capire come si sente ancora oggi Ilary.

Non avrebbe mai aperto la porta di casa a degli estranei, non avrebbe mai voluto rendere pubblico il suo dolore. «Non lo avrei fatto se Francesco non avesse rilasciato quell’intervista al Corriere della Sera. Ancora non capisco perché l’abbia fatta». Lei non l’ha fatto «per amore dei figli. Era quello il mio intento».

A cambiare le cose tra di loro non è stato il suo addio al calcio. «Ho visto un marito diverso dall’ottobre del 2022, non lo riconoscevo». Ovvero - ricorda il settimanale diretto da Alfonso Signorini - da quando Totti trovò dei messaggi nei quali la Blasi si organizzava per prendere un caffè con una sua amica e un ragazzo. «È stata un’ingenuità, una stupidaggine di due amiche che da curiose, da complici, fanno una sciocchezza».

Ilary Blasi, esce il libro "Che Stupida": tutti i retroscena, l'incontro con Noemi Bocchi, i video cancellati, lo stress dei figli: «Non ce la facciamo più»

Domanda diretta: Se lei avesse perdonato il tradimento di Francesco, sareste ancora insieme? Risposta sicura: «Impossibile, non lo avrei accettato. Una volta che l’ho scoperto non mi sono posta neanche la domanda, avevo solo una mia risposta. Cioè che era finita». Un tradimento non tanti altri. Di questo Ilary è sicura. «Mi sono sempre sentita amata, coccolata, nulla mi ha mai fatto pensare che ci fosse altro, lo vedevo da come mi guardava. Solo questa volta ho pensato che ci fosse qualcosa, e avevo ragione».

Quando Ilary è riuscita a dimenticare Francesco Totti e a innamorarsi di un altro uomo? «Non credo ci sia un momento in cui uno si sente pronto, non c’è un vademecum. Le cose succedono, la vita va avanti e non sai quello che ti riserva. Ti fermi quando senti di stare bene e, quando tu stai bene, vuol dire che sei nel posto giusto e che quella persona è il posto giusto». Poi ancora: «Non cercavo nessuno, avevo iniziato la vita da single. Poi il destino ti sorprende. È stata una fortuna che non fosse italiano, altrimenti non so se sarebbe sopravvissuto. Il fatto che non sapesse nulla è stata una chiave».

E a differenza di prima, ora non vuole portare in piazza la sua storia: «Ho sempre parlato della mia vita privata perché ero sposata con un calciatore. Questa volta vorrei fare diversamente, posso dire che sono felice».

Ilary Blasi condivide la scelta dell'azienda ed è felice di poter tornare alla musica con Battiti Live dopo aver condotto Top of the pops, Cd Live, Sanremo, Festivalbar, Summer festival. «Mi diverte l’idea, mi piace l’atmosfera musicale, il dietro le quinte, i cantanti: è allegria, è gioia, una cosa fresca, estiva. Se rinasco vorrei essere una popstar, solo che sono stonata».