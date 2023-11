Ilary Blasi, la nuova vita dopo Totti: festeggia un anno d'amore a New York con Bastian. Ma qualcuno spiffera: «Pensa ancora a lui»

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno festeggiato un anno di amore insieme. E si sono regalati un viaggio a New York, "dove tutto è cominciato", come hanno scritto i diretti interessati su un post Instagram. Loro due da soli, senza figli, senza distrazioni. Come paparazzato da Chi per Sebastian c'è solo lei. E Ilary per l'imprenditore tedesco è davvero Unica.

I festeggiamenti per la nipotina

Un docu-film che ha lasciato sicuramente il segno.

Parole, rivelazioni, segreti svelati sulla relazione tra la conduttrice de L'Isola dei famosi e l'ax capitano della Roma, Francesco Totti. Ma torniamo ai festeggiamenti perché al ritorno a Roma, Ilary è corsa da sua sorella Melory che l'ha resa zia per la secondo volta. Ad accogliere i due innamorati a Fiumicino c'era i genitori di lei, Daniela e Roberto.

Il dolore per la fine della storia

Una nuova felicità dopo tanto dolore, tanta sofferenza. Certamente. Perché rivivere la fine della storia con Francesco non è stato un piacere. Anzi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ripercorre il racconto della Blasi e si pone una domanda: "Nelle parole di Ilary e di sua mamma c’è un profondo rimpianto per la fine di questo amore. E un dubbio che le assilla: sarebbe andata a finire così anche senza quel caffè?". Quel caffè con quel ragazzo conosciuto a Milano via Instagram insieme alla sua amica del cuore. Quei messaggi aprirono una crisi che secondo Totti era cominciata prima, con la decisione (forzata) di smettere con il calcio. Un amore stroncato che ha fatto male a tanti.