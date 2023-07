Jack Grealish in vacanza a Ibiza, la fidanzata è in Italia: lui balla e accarezza un'altra ragazza

Notte di divertimento per Jack Grealish, il giocatore del Manchester City. Il calciatore è stato infatti ripreso mentre era in compagnia di una donna durante una festa a Ibiza. Nel video, diffuso sui social, si vede Jack Grealish che balla e accarezzare una gamba della ragazza. Nel video è possibile notare anche che la ragazzaa sua volta balla, tenendosi molto vicina al giocatore. Una scena che non è passata inosseravata al popolo del web. Ma andiamo a vedere chi è la ragazza.

Jack Grealish accarezza una hostess

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la ragazza protagonisa del video insieme a Jack Grealish si chiama Dolly ed è una hostess di volo. Ma, Jack Grealish è fidanzato con la modella britannica Sasha Attwood da circa dieci anni e che attualmente è in vacanza in Italia.

I due si sono conosciuti tra i banchi di scuola mentre frequentavano la secondaria cattolica romana a Solihull nel West Midlands. Quale sarà la reazione della fidanzata Sasha quando vedrà il video virale sui social?