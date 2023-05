Manchester City-Real Madrid 4-0, show della squadra di Guardiola. Ora sfida con l'Inter in finale

Il Manchester City annichilisce il Real Madrid e vola a Istanbul. Nella finale di Champions del 10 giugno affronterà l’Inter. Decide una doppietta di Bernardo Silva. Pep Guardiola ha una seconda occasione con i Citizens, dopo aver sfiorato il trionfo nel 2021, arrendendosi – in una finale tutta inglese – contro il Chelsea. E se l’anno scorso Carlo Ancelotti giocò a Pep un brutto scherzo buttandolo fuori in una sontuosa semifinale, quest’anno Guardiola si è vendicato annichilendo le Merengues, che si presentano con Rudiger in panchina.

City devastante, doppietta di Bernardo Silva

Il primo tempo del Manchester City è devastante.

Non poteva aspettarselo nessuno, Ancelotti compreso. Courtois salva due volte su Haaland, ma non può nulla quando Bernardo Silva raccoglie un assist geniale di De Bruyne e sigla il vantaggio. Al 35’ c’è l’unica reazione del Real Madrid, con una traversa micidiale di Kroos. Scampato il pericolo, i Citizens avanzano e fanno male: Grealish pesca Gundogan, il suo tiro viene respinto, ma Courtois si arrende sul tap in di testa di Bernardo Silva. Nella ripresa Courtois fa un altro miracolo su Haaland, poi c’è l’autorete di Militao e il gol di Alvarez al 91'.

E, dopo l’1-1 dell’andata al Santiago Bernabeu (9 maggio), cala il sipario sull’avventura europea del Real Madrid. In finale ci sono i Citizens: sfideranno l’Inter, capace di umiliare il Milan nel doppio derby del 10 e del 16 maggio. Da una parte il Manchester City