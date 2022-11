Chiara Nasti incinta, il bimbo sta per nascere: «Ormai è grande come un'anguria»

Chiara Nasti è in dolce attesa del suo primo figlio. L'influencer, fidanzata di Mattia Zaccagni giocatore della Lazio, tiene sempre informati i propri follower (in tutto 2 milioni), con il proprio profilo Instagram. La modella, tramite un'applicazione per future mamme, ha condiviso una storia Instagram in cui riporta le dimensioni del suo bambino: pesa come un'anguria.

La storia Instagram

Chiara Nasti sta aspettando il suo primo figlio, che ha già detto chiamerà Thiago, e sui social posta di continuo foto e storie che la ritraggono con il pancione. Nell'ultima storia Instagram l'immagine pubblicata è quella di un'anguria che indica (all'incirca) le dimensioni del nascituro.

In una delle storie che Chiara Nasti aveva postato qualche tempo fa, aveva spiegato come fosse avvenuta la scelta del nome Thiago: «Inizialmente io lo volevo chiamare Jordan mentre Mattia voleva rendere omaggio a Messi che ha un bambino che si chiama proprio Thiago. Se fosse stata femmina l'avrei chiamata Barbie».