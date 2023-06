Zielinski gemma in Champions: ora anche lo United pensa a Piotr?

Una stagione da capitano vero, anche senza la fascia sul braccio per Piotr Zielinski, il polacco del Napoli arrivato all'ultimo anno di contratto con in tasca lo scudetto appena conquistato. Secondo i dati Opta pubblicati al termine della Champions League di quest'anno, Zielinski è stato il secondo calciatore assoluto a creare il maggior numero di occasioni in campo (23), dietro solo a Grealish (35) e davanti a specialisti del ruolo come De Bruyne (22).

Numeri che non sono passati inosservati. Come riportato da Manchester Evening News, infatti, il profilo di Zielinski sembra essere finito anche sulla lista della spesa del Manchester United, che cerca rinforzi in quella zona di campo e potrebbe approfittare della situazione contrattuale di Piotr con il club di De Laurentiis. Nel frattempo, Zielinski è diventato per il portale specializzato Transfermarkt il polacco più caro al mondo: 40 milioni di euro il suo valore, scalzando per la prima volta il bomber Lewandowski fermo a 30 milioni.