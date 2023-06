Rrahmani eroe in Kosovo: festa scudetto all'ambasciata italiana

Tra un impegno e l'altro con la nazionale, Amir Rrahmani è stato ricevuto nelle scorse ore anche dall'Ambasciata italiana che si trova in Kosovo.

At the 🇮🇹 Embassy we had the pleasure to welcome #AmirRrahmani, 🇽🇰 centre-back for #SerieA @sscnapoli and capitan of @FFK_KS. Congratulations for the very well deserved #scudetto and all the best for the upcoming @EURO2024 qualification rounds pic.twitter.com/WYFhBjjqCT

— Italy in Kosovo (@ItalyinKosovo) June 13, 2023