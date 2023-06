De Laurentiis rassicura i tifosi: «Il Napoli è in buone mani»

«Il Napoli è in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. E ai tifosi dico che faremo un bel campionato». Aurelio De Laurentiis rassicura tutti i napoletani, che ancora attendono il nuovo allenatore. Il patron azzurro è intervenuto al Tg 2 rispondendo anche sul quesito in panchina dopo Spalletti: «Giovedì incontrerò il ministro dell’Istruzione Valditara perché voglio proporgli la possibilità di insegnare il calcio nelle scuole elementari e medie per far diventare i bambini degli ipotetici allenatori».

E ancora: «In questo modo possono appassionarsi nuovamente a questo gioco che è il più antico e popolare del mondo. A me sta a cuore riavvicinare i giovanissimi al calcio perché i giovani di oggi sono eternamente attaccati ai loro smartphone e non sono capaci di seguire una partita per 90 minuti, la ritengono lunga, noiosa e poco spettacolare» ha detto De Laurentiis ai canali Rai. Quindi il pensiero per Berlusconi: «L'ho sempre visto come un imprenditore con la "i" maiuscola.

Tutto ciò che ha fatto prima guidato dal suo intuito è prioritario rispetto a quello che è venuto dopo».