Calciatore 19enne decapitato e smembrato: trovati i resti nel fiume di Hugo Vinicius. Le forze dell'ordine: «Manca la testa»

Un giallo vero e proprio quello che ha coinvolto il Brasile e il calcio amatoriale nel Paese verdeoro. Il corpo di un giocatore è stato ritrovato smembrato e decapitato in un fiume dopo la sua scomparsa. Il nome del talento brasiliano è Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, ragazzo di 19 anni. Prima di scomparire, si trovava a una festa in una stazione di servizio al di là del confine con il Paraguay quando ha deciso di andarsene.



Cosa è successo

I resti di Hugo Vinicius Skulny Pedros sono stati gettati in un fiume nel comune di Sete Quedas, Stato del Mato Grosso do Sul, Brasile.

La polizia ha recuperato parte dell'anca, del torso e della coscia e ha identificato Hugo grazie a un tatuaggio del padre defunto, afferma la stampa brasiliana.

Anwar Megbli, incidente in scooter: morte cerebrale per il giovane calciatore. Gravissimo l'amico

Hugo aveva partecipato a una festa in una stazione di servizio oltre il confine, prima che gli amici lo accompagnassero a casa della sua ex fidanzata a Sete Quedas, una città che confina con il Paraguay. Il calciatore viveva con la nonna, che lo ha chiamato la sera della scomparsa (25 giugno, ndr.): «L'ultima volta mi ha detto che era tutto ok e che non dovevo preoccuparmi», ha sottolineato la nonna.

In Brasile la stampa riporta che Hugo è stato visto per l'ultima volta dagli amici intorno alle 5 del mattino del 25 giugno. La madre ne ha denunciato la scomparsa il giorno successivo. Il capo della Polizia Civile Lucelia Constantino ha dichiarato: «Non è stata trovata la testa, ma solo l'anca, il busto e la coscia».

Lunedì le autorità stavano ancora cercando la testa del giovane nel fiume.

Ci sarebbe un sospetto, ma il nome non è stato reso noto dalla polizia, è stato arrestato.

La madre della famiglia

«L'hanno trovato morto nel fiume Iguatemi, l'hanno fatto a pezzi», ha detto la madre Eliana Skulny, secondo Campo Grande News. «C'è tanta crudeltà nel mondo, mio Dio. Mio figlio era un bravo ragazzo».

Sua cugina Andressa ha detto: «Non ci aspettavamo che sarebbe successo. Le parti del corpo sono state trovate, ma la polizia non ha trovato la testa di mio fratello, e ha detto che non si fermerà finché non l'avrà trovata. Come si permette qualcuno di fare una cosa del genere? È una cosa crudele e senza scrupoli».

Horror en Brasil. Aparece desmembrado y decapitado Hugo Vinicius, joven promesa del fútbol https://t.co/mgOzmoqrGo — EL MUNDO (@elmundoes) July 5, 2023

Hugo era al primo anno di università e si stava specializzando in educazione fisica, mentre giocava come attaccante nella squadra di calcio della municipalità.