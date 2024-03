Kate Middleton, la sosia Heidi Agan: «Non sono io nel video e posso dimostrarlo». Gli addobbi di Natale e il viso "modificato": i dettagli che non tornano

La somiglianza c'è, inutile negarlo. Ma Heidi Agan, sosia ufficiale di Kate Middleton, smentisce, in esclusiva su Tmz, le voci secondo cui sarebbe lei la protagonista del video girato a Windsor e non la principessa del Galles: «Non sono io quella del video e posso dimostrarlo». Heidi racconta che sabato lavorava presso la sede centrale di una scuola di danza nel Northamptonshire, a circa 80 miglia dal Windsor Farm Shop. «Quindi non posso essere io». E poi sottolinea: «Secondo me Kate sta bene e si sta semplicemente riprendendo dall'intervento subito due mesi fa. La principessa non è di proprietà pubblica e per quanto riguarda le cartelle cliniche ha diritto come tutti alla privacy»».

Kate Middleton, è una sosia nel video con William? Le teorie su Heidi Agan, la "controfigura" ufficiale: «Quanti soldi ti hanno dato?»

I dettagli del video che non tornano

Nonostante la smentita di Agan, i dubbi restano. I più attenti osservatori - dopo aver analizzato meticolosamente il breve filmato - hanno notato che sono appese allo chalet della fattoria alcune decorazioni natalizie.

Chi è Heidi Agan

Classe 1980 – due anni in più dell’originale -, Heidi è cresciuta a Cheslyn Hay, nello Staffordshire. Avrebbe condotto una vita uguale a quella di tanti altri se, nel 2010, nel ristorante in cui faceva la cameriera la gente non avesse cominciato a fermarla. «Sei uguale a Kate Middleton!» le dicevano tutti, chiedendole una foto. Così, uno scatto dopo l’altro, anche lei ha iniziato a crederci, fino al punto da decidere di affidarsi a un’agenzia che si occupa di sosia. Insieme ad altri lookalike – di William, della regina Elisabetta, di Carlo e Camilla – a partire dal 2011, la Agan ha iniziato a sfruttare la somiglianza con la principessa del Galles, guadagnando anche bene – fino a mille sterline al giorno – e viaggiando per tutto il Regno Unito e non solo. Ha partecipato a feste private, inaugurazioni, eventi pubblici. È stata invitata persino dieci giorni in Australia, proprio in quanto sosia, per uno spot di un latte cinese.

La salute di Kate

Tra dubbi e voci che si rincorrono, intanto non si hanno ancora notizie certe - a parte qualche striminzito comunicato - sulle reali condizioni di salute di Kate Middleton. Immagini ufficiali - a due mesi dall'intervento all'addome - non sono state pubblicate. E le polemiche lasciano così il posto alla preoccupazione di tanti fan per la loro principessa.