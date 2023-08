Kourtney Kardashian, topless e pancione: il selfie fa impazzire i follower

Kourtney Kardashian in una delle sue ultime Instagram stories ha pubblicato una foto in topless mentre mostra il pancione in un selfie allo specchio nell'armadio. Lo scatto appare del tutto naturale e spontaneo: indossa solo dei jeans e con una mano tiene il cellulare mentre con l'altra si copre il seno.

Lo scatto social ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Kourtney Kardashian è incinta del quarto figlio, nato dal matrimonio con Travis Barker.

La gravidanza era stata annunciata durante un concerto dei Blink 128, il gruppo del neo papà. La scena è stata tenerissima: Kourtney con un cartellone con sopra scritto «Sono incinta».

Sul suo profilo Instagram, Kourtney Kardashian ama condividere la suo quotidianità con i suoi fan, soprattutto in un momento così importante. E l'ultima foto di lei in topless non è passata inosservata ai suoi follower.

Poi, Kourtney Kardashian ha consigliato, nei giorni precedenti anche dei alcune soluzioni per sconfiggere la nausea in gravidanza: «Bere acqua e limone, sollevare le gambe e indossare calze a compressione per ridurre il gonfiore».