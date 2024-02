Ludovica Valli, reunion con la sorella Beatrice per il battesimo del figlio Otto Edoardo: «Per un anno non rompete»

Il battesimo del piccolo Otto Edoardo, il figlio più piccolo di Ludovica Valli, è stata l'occasione per le sorelle di incontrarsi nuovamente dopo tanto tempo passate lontane a causa di incomprensioni che non hanno mai spiegato nei dettagli ai loro folloer che sull'argomento sono sempre molto interessati. Ludovica Valli ha semplicemente raccontato che il rapporto con Eleonora e Beatrice non è mai stato particolarmente stretto, come lo è tra le due e che lei si è sentita spesso messa da parte. Nel giorno del battesimo del figlio più piccolo, Ludovica ha voluto fare il primo passo e riunire proprio tutta la famiglia.

Ludovica ha pubblicato uno scatto molto dolce che ritrae i nonni, suoi genitori, con tutti i nipotini presenti, i figli di Ludovica, Beatrice ed Eleonora. I cuginetti sembravano entusiasti di trascorrere del tempo per stare tutti insieme e giocare, nonostante alcuni siano più grandi e altri piccoli piccoli.

Beatrice Valli ha ricondiviso lo scatto con una frase che secondo i fan era un po' «triste» e «sicuramente evitabile»: «Per un anno non rompete», riferendosi proprio ai fan che chiedono spesso quando la famiglia si riunisce e se le sorelle potranno mai avere un legame unito tutte e tre.