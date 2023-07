Marito e moglie grazie ad una app di incontri, lui 70 e lei 28 anni: «La gente pensa che sia mio nonno ma siamo innamorati»

Si sono incontrati grazie a una app per incontri. E da quel momento l'amore è sbocciato. Questa coppia "internazionale" ha 42 anni di differenza di età ma i sentimenti non sanno leggere i numeri delle carte di identità. Eppure i due si sono dovuti difendere dall'attacco degli hater che, sui social, parlano di un "amore bugiardo". David, 70 anni, ha incontrato Jackie, 28 anni, mentre era in viaggio nelle Filippine, il paese natale di lei. Il Mirror racconta: «La coppia ha avuto diversi appuntamenti prima che David tornasse a casa a Oakland, in California, negli Stati Uniti. Ma non riuscendo a togliersi dalla testa Jackie, tre mesi dopo è tornato nelle Filippine per chiederle di uscire per un altro appuntamento». Parlando sul canale YouTube "Love Don't Judge", David ha detto: «Quando ho visto il suo profilo sull'App per incontri sono saltato dalla sedia: sono rimasto così colpito da quello che ho visto che non vedevo l'ora di vederla...». David ha iniziato la chat con Jackie chiedendo un appuntamento per un caffè. La ragazza ha detto: «A dire la verità non ho esaminato il suo profilo. Non avevo idea di che aspetto avesse. Ma l'incontro è stato divertente, lui è stato un gentiluomo ed era davvero gentile».

Dopo il secondo incontro, la proposta di matrimonio

Dopo il secondo viaggio, David ha chiesto la mano di Jackie.

Quest'ultima ha ottenuto il visto di 11 mesi per andare in America e poter così pianificare il matrimonio: «Il nostro matrimonio è stato divertente. È stato il giorno più bello della mia vita - ha detto Jackie nell'intervista ripresa dal Mirror. I miei genitori e i miei fratelli non sono riusciti a venire qui ma la mia famiglia mi sostiene molto, così anche i miei amici. Non rimpiangerò di aver sposato Dave perché è davvero un uomo simpatico. Mi ama, mi rispetta, è il migliore». La storia e l'intervista non è piaciuta ad alcuni utenti che hanno commentato negativamente la storia d'amore: «Ecco fatto: la vincitore dell'Oscar di quest'anno!» ma altri difendono gli "sposini". «Le relazioni con questa differenza di età non mi danno fastidio fintanto che l'amore è genuino e maggiorenne. Auguro agli sposi!».