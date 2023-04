Vince 2 milioni al Gratta e vinci, due anni fa aveva vinto un altro milione con la stessa lotteria: «L'ho fatto di nuovo...»

Si dice che la fortuna sia cieca. Ma capita a volte che ci veda benissimo. E si "accanisca" sempre con le stesse persone. Ne sa qualcosa tal Pharris Frank. Statunitense di 41 anni "premiato" per due volte nel giro di due anni dal gratta e vinci. Nel 2023 ha infatti portato a casa un biglietto da 2 milioni di dollari. Due anni fa, nel 2021, ne aveva vinto un altro.

Due anni fa disse - e lo fece - di voler usare il primo jackpot per pagare un matrimonio da sogno. La seconda vittoria andrà verso una lussuosa vacanza per sua moglie. «Ho chiamato mia moglie e le ho detto: "L'ho fatto di nuovo"», le parole del fortunato giocatore dopo il secondo copo.

Pharris Frank of #Advance won $2 million on a $2,000,000 Diamond Dazzler scratch-off! His ticket was from Handy House on Arendell Street in #MoreheadCity . Now Pharris is planning to take his wife on a nice vacation. Congratulations, Pharris! #NCLottery https://t.co/E9vhy5ykgT pic.twitter.com/7EnoyRGB9e

Pharris, che viene da Advance, North Carolina, Stati Uniti, aveva già vinto un milione di dollari alla lotteria nel luglio 2021. Ha raccontato di aver acquistato il suo primo biglietto vincente in un negozio locale, mentre il secondo quando era fuori città per lavoro.

Part of his $1 million Extreme Cash prize will help Pharris Frank of #Advance and his fiancé to have the wedding of their dreams! Frank, who works as a carpenter, purchased the $25 ticket from Rivertrail Mercantile on U.S. 64 East in Advance. #NCLottery https://t.co/4YU3jtdyWS pic.twitter.com/GY1aMi2sqC

— NC Education Lottery (@nclottery) July 18, 2021