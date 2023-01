Miriam Leone, messaggio muto: «Oggi mi tolgo il dente... millemila appuntamenti di lavoro, ma guai a sentirsi inadeguati»

Miriam Leone è rientrata da poco dalle vacanze in Africa e prima di ripartire con i mille impegni lavorativi, l'ex Miss Italia si è concessa una breve sosta nella sua terra, in Sicilia.

Ora è tempo di tornare alla solita routine anche se a volte non è così facile come sembra, esattamente come ha ricordato Miriam tra le sue Instagram stories, consolando chi come lei si trova nella stessa situazione e ricordando ai follower quanto sia importante il safe care, ossia il prendersi cura di se stessi.

Miriam Leone ha condiviso un video nelle prime ore della mattina su Instagram sfogandosi per il suo mood giornaliero non proprio positivo, e ne spiega il motivo: «Oggi mi tolgo il dente... prima però millemila appuntamenti di lavoro», ha scritto l'attrice a corredo del video in cui si ritrae in macchina con gli occhiali da sole, accennando appena un breve sorriso.

Poi, a cuore aperto rivela il suo stato d'animo: «A volte ci si può sentire inadeguati o stanchi e non c'è niente di male in questo... io oggi mi sento così». Capita a tutti di svegliarsi col piede storto, e Miriam Leone ricorda ai suoi follower che va bene così, non bisogna mai sentirsi inferiori solo perché un giorno non ci va di svolgere la quotidiana routine: «Ricordatevi sempre di respirare», conclude l'ex Miss Italia, lanciando un messaggio importante, quello dell'amore verso se stessi.