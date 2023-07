Miss Teenager è Ludovica Pieraccioni, incoronata da Manila Nazzaro: chi è la 19enne di La Spezia

La diciassettenne Ludovica Dina Pieraccioni vince la 50° edizione dello storico concorso di bellezza dedicato alle giovanissime. Presso gli studi di Gold TV ha preso vita un format completamente rinnovato che ha visto Ludovica portarsi a casa la fascia di “New Teenager Original 2023”.

Miss Teenager, chi è Ludovica Pieraccioni

La ragazza, 179 cm di altezza e lunghi capelli scuri, vive a La Spezia dove studia al Liceo delle Scienze Umane: “Quando finirò voglio iscrivermi a Medicina o Psicologia, anche se il mio sogno è di lavorare nella moda e nello spettacolo”.

Accompagnata a Roma dalla mamma Alessandra non si aspettava di vincere. “Pratico ginnastica ritmica e d’estate gioco a beach volley. Suono il pianoforte e ho la passione per i cani e gli animali. Ecco perché sono diventata vegetariana”.

Il concorso

Madrina e conduttrice di questa edizione così speciale è stata l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, affiancata da Beatrice De Dominicis, reduce da una stagione di successi a fianco di Fiorello in Viva Rai2!, e Carlotta Casalvieri, attrice in Tutti pazzi per amore.

Il format è prodotto dal regista Stefano Stefanelli, che ha rilevato il concorso ideato da Nunzio Lusso, trampolino di lancio per tanti volti noti della TV e del cinema. Gloria Guida, Mita Medici, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Milly Carlucci, Claudia Gerini, Laura Chiatti, Laura Freddi, Bianca Guaccero, Serena Autieri, Simona Ventura, sono solo alcuni dei volti noti del nutrito archivio storico della manifestazione nata nel 1966.

Dieci le finaliste provenienti da tutta Italia e con un’età compresa tra i 15 e i 20 anni che, per tutta la giornata, sono state guidate dai consigli di professionisti del settore come Pablo, make-up artist e art director della maison Gil Cagnè, Moreno Galli, figura di riferimento nel settore della moda e titolare dell’agenzia Fashion Concept, Massimiliano Sebastiani, fotografo di moda, Michele Spanò, esperto di hair e benessere, Caterina Cianfa, acting coach e Matteo Zoccoletti, esperto di digital marketing. Incoraggiate da Claudia Dorelfi, fasciata in una tutina azzurra per far impazzire i suoi 680 mila followers su Tik Tok, e Camilla Spinelli, seguitissima soprattutto dai tifosi di calcio, che hanno rivelato loro i trucchi del mestiere per diventare delle influencer di successo.

L’immagine è stata curata dalla fashion stylist Roberta Nenni, mentre l'innovativo taglio web/social è frutto di collaborazione con il regista e visual artist Riccardo Canini.

Davanti al pubblico in studio le teenager hanno sfilato indossando le creazioni di Patrizia Paioletti Haute Couture e la linea di intimo sportivo Gioselin. Mentre dieci Miss delle edizioni passate sono scese in passerella indossando le creazioni esclusive di Silvia Actis Perino.

A stemperare l’inevitabile tensione momenti di spettacolo con il Tenore Roberto Cresca e la Soprano Jelena Stefanic che hanno presentato in anteprima mondiale il singolo “Il ricordo di te (io ci sarò)” prodotto da Alma Music & Video. Letizia ha presentato l’inedito “Sola Diamante” e la giovanissima Arianna Lavacchielli il singolo Hold On.

Prima del momento più atteso la Nazzaro ha incoraggiato le concorrenti a inseguire sempre i loro sogni perché lei, tre anni prima di vincere il titolo di Miss Italia nel 1999, era stata eliminata. Ha poi consegnato una targa speciale alla sua preferita, la n. 7 Giada Consorte, diciassettenne di Rocca di Papa in provincia di Roma, che l’ha colpita per la sua dolcezza. La ragazza, che studia a Frascati all’Istituto tecnico per il Turismo, ha vinto anche un contratto di un anno con la Maison Gil Cagné.

Il verdetto finale è stato dato dalla giuria tecnica composta da Moreno Galli, titolare dell’agenzia di moda Fashion Concept, Pablo, art director della Maison Gil Cagné, Caterina Cianfa, delegata Golden Actors e Matteo Zoccoletti, titolare Agenzia Dominanza Digitale.

Alessandra Balestrieri ha così ceduto la corona alla n.10 Ludovica Dina Pieraccioni, lasciandola agli obiettivi dei fotografi e alle interviste di rito.

La serata andrà in onda a settembre in 5 puntate sul canale Sky 823 e successivamente su quelli di Miss Teenager Original.

Un doveroso ringraziamento va allo staff che compone la grande macchina organizzativa di Miss Teenager Original: Alessandra Marra, responsabile di produzione; Gennaro Melchiorre e Roberto Verginelli, assistenti di produzione; Beatrice De Dominicis, autrice; Carlotta Casalvieri, social media manager; Maria Cristina Parrillo, direttore di palco; Fabio Cirilli, led wall engineer; Michele Simolo e Alessandro Ventura, fotografi; Giovanni Altrui, videomaker; Amilcare Milani, titolare della Mix in time Group.