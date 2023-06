Manila Nazzaro e Stefano Oradei sempre più innamorati: «Il dono più bello sei tu»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono più innamorati che mai e l'unica cosa che desiderano è viversi a pieno il loro amore senza più doverlo nascondere. Infatti, sia l'ex Miss Italia che il ballerino di Ballando con le Stelle continuano a condividere foto e storie sui rispettivi profili Instagram, nei quali, si dedicano anche dolci parole. Inizialmente, entrambi erano restii a parlare di questo legame ma, ora, non hanno più timore a mostrarsi pubblicamente.

Nelle ultime storie Instagram che Manila Nazzaro ha pubblicato, il compagno Stefano Oradei compare sempre e, poi, immancabilmente, riposta sul suo profilo tutte le immagini condivise dalla fidanzata.

In una foto che scatta all'ex Miss Italia, scrive: «No word needed…scrivo in italiano per fare capire a tutti, non servono parole, favolosamente tu. Il dono più bello sei tu». Manila ha ripostato la storia aggiungendone, poi, molte altre.

In uno scatto si vedono i due innamorati che sorridenti si scattano un selfie, poi, mentre Stefano è alla guida, Manila che gli stringe la mano con in sottofondo il brano “Completamente” dei TheGiornalisti.

Inoltre, la showgirl ha anche pubblicato uno scatto romantico in cui guarda il tramonto e scrive: «Portami al mare», quindi, Stefano ha risposto: «Subito... tramonto, mare e noi. Che splendore che sei, una meraviglia».

Manila Nazzaro nutre un forte sentimento per Stefano Oradei e, durante un'intervista con il settimanale Confidenze, aveva detto: «È una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza. Per il futuro mi auguro che arrivi un nuovo amore meraviglioso. Nonostante due storie finite male, non smetto di sperare. Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, io resto una ragazza del sud. Che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia».