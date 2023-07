Miss Olanda 2023 è una modella transgender, chi è Rikkie Kollè: «Voglio essere un esempio per tutti»

La giuria non ha mai avuto dubbi e l'ha premiata: Rikkie Valerie Kollé, modella e attrice transgender di 22 anni, è la nuova «Miss Olanda 2023». La nuova reginetta ha così commentato su Instagram: «Ce l'ho fatta. È incredibile ma ora posso definirmi Miss Netherlands 2023. Sono così felice e orgogliosa che non so descrive cosa sto provando». Sarà lei la prossima candidata al titolo di Miss Universo.

Rikkie ha spiegato in un'intervista rilasciata alla stampa fiamminga che grazie al supporto della famiglia e degli amici è sempre «andata avanti per la sua strada», e lo farà anche stavolta, nonostante le critiche.

La storia di Rikkie Valerie Kollé

Kollé ha deciso di cambiare nome all'età di 11 anni - da Rik a Rikkie - e sin da piccola si dichiarava donna. «Sono nata in un corpo sbagliato.

Prima ero il piccolo Rik, ma ho sempre voluto essere Rikkie. È come se la transizione da uomo a donna mi abbia fatto sentire a casa», ha svelato la modella alla stampa estera. A 16 anni ha cominciato la terapia ormonale, e poi si è sottoposta a un intervento chirurgico. Un'adolescenza difficile: tanti gli episodi di bullismo subiti. «Quando ero Rik e mi dichiaravo transgender non è stato facile, ne ho sofferto - ha raccontato -. Ma ho sempre avuto il supporto amorevole della mia famiglia e dei miei amici».

WOWCongratulations @rikkievaleriekolle 🇳🇱 will now represent Netherlands in the 72nd edition of Miss Universe competition in El Salvador 👑

She will be the second trans woman on the @missuniverse coveted stage.

𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 ❤️#missnetherland #missnederland2023 pic.twitter.com/moO4j79d7L — Miss saHHara (@miss_sahhara) July 9, 2023

Chi è la vincitrice

L'esempio di vita di Kollé ha convinto la giuria che hamotivato il suo voto: «Ha una storia forte e una missione chiara». A questo va aggiunto che la modella era già conosciuta: ha già partecipato a programmi televisivi, come Holland's Next Top Model, ed è considerata un esempio da seguire nella comunità LGBTQIA+. Lei stessa vuole essere un modello per i giovani transgender olandesi: più volte in passato ha parlato delle difficoltà avute nell'adolescenza e dell'importanza di non arrendersi al pregiudizio. Da sottolineare che è la prima volta in Olanda che una donna transgendere vince il ttitolo di Miss nel Paese.



Primo capo di Stato gay Ue: chi è il nuovo presidente della Lettonia Edgars Rinkevics. Chi sono i leader omosessuali in Europa

Il discorso dopo la vittoria

«Ce l'ho fatta! È irreale ma posso definirmi miss nederland 2023. È stato un viaggio educativo e meraviglioso, il mio anno non può andare male dopo quello che è successo. Sono così orgogliosa e felice che non riesco a descriverlo. Ho reso orgogliosa la mia comunità e ho dimostrato che si può fare.E sì, sono una donna trans e voglio condividere la mia storia, ma sono anche Rikkie e questo è ciò che conta per me. L'ho fatto con le mie forze e mi sono goduta ogni momento. Vorrei ringraziare i giudici e tutti i membri del team di Miss Olanda per avermi dato fiducia, questo è solo l'inizio. Miei carissime compagne di finale, abbiamo tutti dato spettacolo, vi amo tutte ragazze. Ringrazio amici e famiglia: mi avete dato tanta forza in più. Ovunque siate nel mondo, voglio essere presente per voi ed essere l'esempio che mi è mancato da piccola.»