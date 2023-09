Murat Unalimis, la rivelazione di Demir di Terra Amara a Verissimo: «C'è una persona nella mia vita, è un'ex giocatrice di basket». Le anticipazioni della soap

Murat Unalimis a Verissimo. Il tenebroso Demir di Terra Amara entra nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi: dalla vita privata alla carriera. «Sono molto legato alla mia famiglia. L'uomo cresce solo grazie a questa». L'attore turco nasce 42 anni fa a Kayseri per trasferirsi poi a Instabul per studiare recitazione. Per mantenersi inizialmente comincia a vendere profumi e gli si aprono le porte della moda.

Murat Unalimis a Verissimo, chi è Demir di Terra Amara

La carriera di Murat Ünalmış comincia non appena l’attore termina gli studi all’Accademia di Istanbul. È, infatti, il 2003 quando Murat appare per la prima volta in televisione nella serie Kurşun Yarası, da lì in poi reciterà in moltissime produzioni televisive arrivando anche al cinema. «La popolarità è bella, ma bisogna star attenti prché la fama può portarti a sentirti superiore agli altri, ma la mia educazione e la mia feede mi hanno permesso di rimaneree con i piedi per terra».

La vita privata

Amante dello «stare solo con me stesso», l'attore crede che rimanere con se stessi sia un privilegio perché impari a bastarti a te stsso e in qusto modo si può dare più valore agli altri.

«Sogno di costruir una famiglia, ma credo tanto nei valori veri quindi serve una persona giusta. Spero accada presto». Murat Ünalmış è stato sposato per un anno e mezzo con un’altra famosa attrice turca: Birce Akalay, protagonista della serie turca SBA – Amore in Bianco e Nero a fianco di Ibrahim Celikkol.

Poi la rivelazione. «C'è una persona nlla mia vita lo dico qua per la prima volta. È lontana dal mondo dl cinema, ma anche li è un'ex giocatrice di basket».

Poi le anticipazioni di Terra Amara

Ylmaz lascerà la seri, l'attore morirà in sguito a un incidente in auto. Lo scoop di oggi è che mentre l'auto prcipitava dal dirupo c'era present anche Demir che ha provato a salvarlo.