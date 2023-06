Naomi Watts si è sposata con Billy Crudup: il matrimonio super segreto (ma notato dai fan)

Abito bianco merlettato e caschetto mosso: Naomi Watts è una sposa elegantissima e radiosa. L'attrice e Billy Crudup si sono sposati a New York. Le prime voci su un ipotetico matrimonio avevano iniziato a circolare nella mattina di sabato 10 giugno dopo aver visto l'attrice in diretta da un appartamentoa New York con un anello particolare. Poche ore dopo è stata Naomi Watts a fugare ogni dubbio pubblicando sul suo profilo Instagram una foto con suo marito sulla scalinata del Municipio.

I due neo sposi si sono conosciuti sul set della serie Netflix Gypsy e hann confermato la loro relazione nel 2012. Naomi e Billy sono stati avvistati in abiti da cerimonia e con un inequivocabile boquet di fiori primaverili mentre facevano ritorno nel loro appartamento di New York.

«Hubby (maritino ndr.)», ha scritto l'attrice a corredo di una foto pubblicata con suo marito nelle sue Instagram stories.