Noemi, la foto bollente con il marito per gli auguri di buon anno. Fan impazziti: «Mai vista così sexy»

Noemi è legata sentimentalmente da molti anni a Gabriele Greco, musicista, pianista ed insegnante di musica. I due sono oggi una coppia molto affiatata, nonostante le cose inizialmente non sembravano andare affatto in questa direzione. Entrambi molto riservati e poche volte è stato possibile riuscire a trarre qualche informazione in più sul loro rapporto. Tuttavia, nelle ultime ore, i due per augurare un buon 2024 e «tanta fortuna» hanno deciso di fare una piccola eccezione e si sono scattati un selfie nello specchio. Noemi ha pubblicatocosì la foto nelle sue Instagram stories ed ha scritto:«Buon 2024 e tanta fortuna.

Lo scatto hot ritrae Noemi e Gabriele di fianco a letto, la cantante indossa solo una t-shirt bianca e un paio di slip ed è abbracciata, con le gambe intorno alla vita di Gabriele.

Noemi e Gabriele Greco

Nel 2018, Noemi e Gabriele Greco si sono sposati il 20 luglio 2018 con una stupenda cerimonia che si è tenuta nel cuore di Roma, città in cui la loro relazione è cresciuta sempre più. Nozze nel pieno dell'estate nella Basilica di San Lorenzo in in Lucina, nel centro storico di Roma. I festeggiamenti sono poi proseguiti al Lian Club, ristorante sul Lungotevere, dove non sono mancate romantiche esibizioni improvvisate della cantante. Noemi indossava un abito color champagne ricamato a fiorellini e un lungo velo.