Ornella Vanoni show: «Oggi le ragazze trovano i ragazzi timidi, non si fa più l'amore. Ai tempi miei ci si incontrava e via»

«Oggi le ragazze mi dicono che i ragazzi sono tutti timidi, insicuri… Non si sco** mai! Ai miei tempi ci si incontrava, ci si piaceva e via. Meno male che sono nata prima». È un Ornella Vanoni sempre più vicina ai giovani quella che si è esibita sul palco dell'Auditorium della Conciliazione a Roma durante il concerto "Le donne e la musica".

Ornella Vanoni show, il messaggio per i giovani

Un vero e proprio show quello dell'esibizione della cantante 88enne tra canti e balli, nonostante l'incidente di qualche mese fa che le aveva provocato la rottura del femore con tanto di intervento. Ornella non delude, così sul palco romano la sua performance è stata da standing ovation.

Un'esibizione che ha catturato l'attenzione di tutto il pubblico, composto per lo piu' da ragazzi. La vanoni è un animale da palcoscenico e si è esibita per tutta la durata del concerto in piedi a cantare e ballare come se avesse 30 anni.

Il palco di sole donne

Sul palco de “Le donne e la musica” insieme a Ornella Vanoni ci sono 5 musiciste: Sade Mangiaracina al pianoforte, Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello. Un quintetto di sole donne cui si è aggiunta la straordinaria voce di Ornella, che ha riunito accanto a sé il gruppo di artiste: «Queste musiciste – aggiunge Ornella – sono davvero eccezionali e il fatto che siano donne è un valore aggiunto. Sarà bellissimo essere sul palco insieme»